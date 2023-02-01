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Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? 6 madde de okuma alışkanlığı kazandırma

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak zor olarak düşünülse de çeşitli yollarla çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak mümkün. Uzmanlar çocuklara okuma alışkanlığı kazandırabilmek için bazı yöntemlerin denenmesi gerektiğini söylüyor. Peki, Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? 6 madde de okuma alışkanlığı kazandırma..

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:33
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Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? 6 madde de okuma alışkanlığı kazandırma

Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? 6 madde de okuma alışkanlığı kazandırma
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Uzmanlar bireylere okuma alışkanlığı kazandırmanın çocuk yaştan başlaması gerektiğini söylüyor ve çocuklara okuma alışkanlığı çeşitli yollarla kazandırılabileceğini vurguluyor. Peki, Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? 6 madde de okuma alışkanlığı kazandırma..

Uzmanlar okuma alışkanlığının çocuk yaşta kazandırılması gerektiğini söylüyor ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için beraber okuma veya kitap koleksiyonu oluşturma gibi yöntemlerle çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılabileceğinin altını çiziyor. Peki, Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? İşte 6 madde de okuma alışkanlığı kazandırma..

ÇOCUKLARA OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANDIRILIR?

-Çocuğun ilgilerini göz önünde bulundurun: Çocuğunuzun sevdiği konuları içeren kitaplar bulun ve onlarla tanışmasına yardım edin.

-Çocuğunuzla birlikte okuyun: Çocuğunuzla birlikte kitap okuyun ve okuduğunuz şeyleri tartışın. Bu, onun okuma deneyimini zenginleştirecektir ve onun okuma alışkanlığını artırmaya yardımcı olacaktır.

-Okuma sürecini keyifli hale getirin: Çocuğunuzun kitap okumayı eğlenceli bir aktivite olarak algılamasını sağlamak için oyunlar, şarkılar veya hikayeler anlatabilirsiniz.

-Kitap koleksiyonu oluşturun: Çocuğunuz için kitaplar satın alın ve evde bir kitap koleksiyonu oluşturun. Böylece çocuğunuz dilediği zaman farklı kitaplara erişebilir.

-Okuma alışkanlığını ödüllendirin: Çocuğunuzun okuma alışkanlığını desteklemek için onu ödüllendirin. Örneğin, okuduğu her kitap için belirli bir miktar para veya oyuncağı gibi bir ödül verebilirsiniz.

Bu yollar, çocuğun okuma alışkanlığını kazanmasına yardımcı olabilir ve onun okuma deneyimini zenginleştirecektir. Ayrıca, çocuğun okuma becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunacaktır.

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