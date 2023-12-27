Çocuklara söylenmesi gereken 5 cümle ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Çocuklara söylenmesi gereken 5 cümle ortaya çıktı
Psikolojisi açıdan oldukça kritik olan ve ilerideki yaşamını etkileyen ailelerin çocuklara kurduğu cümlelerin önemi açıklandı. Bu süreçte çocuklara söylenmesi gereken 5 cümle ortaya çıktı.

Anne babaların çocuklarıyla kurduğu sevgi dolu iletişim, hem kendileri hem de çocukları için çok değerli olduğu biliniyor.

Çocuğunuzla konuşurken her gün farklı konular gündeme gelebilir, ancak bazı cümleleri asla unutmaması gerektiği vurgulandı.

İşte çocuklara söylenmesi gereken 5 cümle…

ARTIK SENİ DİKKATLE DİNLİYORUM

Çocuğunuz size bir şey söylemek istediğinde meşgulseniz, önce işinizi tamamlayın ve sonra ona tamamen yönelin.

SENİNLE BUNU YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Çocuğunuzla birlikte vakit geçirdiğinizde, ona olumlu bir geri dönüş yapın. Bu onun kendini iyi hissetmesini sağlar.

EMEĞİNİ TAKDİR EDİYORUM

Çocuğunuzun yaptığı bir resmi beğenmek yerine, resim yapma konusundaki emeğini takdir edin. Bu onun daha çok çabalamasına ve hayal kırıklığı yaşamamasına yardımcı olur. Ayrıca onu her zaman sevdiğinizi ve bunu sözlü olarak ifade ettiğinizi unutmayın.

SENİNLE ÖVÜNÜYORUM

Çocuğunuzla övündüğünüz bir şey olduğunda, bunu onunla paylaşmaktan kaçınmayın ve gün boyunca bunu dile getirin.

HANGİSİNİ SEÇMEK İSTERSİN?

Çocuğunuzun ilgisini çeken konularda onun tercihini sorun. Yemek, kıyafet, gezi, oyun gibi konularda ona alternatifler sunun ve hangisini seçmek istediğini öğrenin.

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