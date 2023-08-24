Çocuklarda ateşi anında düşecek mucize yöntem ortaya çıktı

Çocuklarda ateşi düşürecek doğal yöntemler araştırılmaya devam ediyor. Bu süreçte ateş düşürecek dikkat yöntem ortaya çıktı.

Çocuklarda ateşi anında düşecek mucize yöntem ortaya çıktı

Çocukların sağlığı ve refahı her ebeveynin en öncelikli endişesi olurken, ateşli hastalıklar çocukluk döneminde sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu biliniyor.

Bu süreçte çocuklardaki ateşi düşürme yöntemleri merak konusu olmaya devam ediyor.

İŞTE O MUCİZEVİ YÖNTEM…

Çocuklar ateşlenince sıktığınız limon suyuna çorap batırın ve çocuğunuza giydirin. Mucizevi bir şekilde çocuğunuzun rahatladığını göreceksiniz.

ÇOCUKLARDA ATEŞ NEDEN ÇIKAR?

3-5 gün süren kısa süreli ateşin en sık nedenleri üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, mide- bağırsak sisteminde ishal ve kusma ile görülen enfeksiyonlar, özellikle kız çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonları sayılabilir. Bunların dışında orta kulak iltihabı, zatürre, menenjit, romatizmal hastalıklar malign hastalıklar ateşe neden olabilir. Bazı aşılardan sonra ve diş çıkarma dönemlerinde de çocuklarda hafif ateş olabilir.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamadı Spor
Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamadı
Cem Karaca'nın eşi 'Cem Karaca filmi' için mahkemeye başvurdu Magazin
Cem Karaca'nın eşi 'Cem Karaca filmi' için mahkemeye başvurdu
İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı Güncel
İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı
Messi Icardi'nin kariyeriyle nasıl oynadı? Wanda Nara olayı kumpasın neresinde Spor
Messi Icardi'nin kariyeriyle nasıl oynadı? Wanda Nara olayı kumpasın neresinde
Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı Sağlık
Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı
Bilecik'te orman yangını Güncel
Bilecik'te orman yangını
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu Güncel
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu