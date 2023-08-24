Çocuklarda ateşi anında düşecek mucize yöntem ortaya çıktı

Çocukların sağlığı ve refahı her ebeveynin en öncelikli endişesi olurken, ateşli hastalıklar çocukluk döneminde sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu biliniyor.

Bu süreçte çocuklardaki ateşi düşürme yöntemleri merak konusu olmaya devam ediyor.

İŞTE O MUCİZEVİ YÖNTEM…

Çocuklar ateşlenince sıktığınız limon suyuna çorap batırın ve çocuğunuza giydirin. Mucizevi bir şekilde çocuğunuzun rahatladığını göreceksiniz.

ÇOCUKLARDA ATEŞ NEDEN ÇIKAR?

3-5 gün süren kısa süreli ateşin en sık nedenleri üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, mide- bağırsak sisteminde ishal ve kusma ile görülen enfeksiyonlar, özellikle kız çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonları sayılabilir. Bunların dışında orta kulak iltihabı, zatürre, menenjit, romatizmal hastalıklar malign hastalıklar ateşe neden olabilir. Bazı aşılardan sonra ve diş çıkarma dönemlerinde de çocuklarda hafif ateş olabilir.