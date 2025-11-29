Çocukluk çağında görülen boy kısalığı veya büyüme geriliği, dünya genelinde önde gelen sağlık kuruluşlarının odağında yer almaya devam etti.

Uluslararası alanda tanınmış uzmanlar, bu durumun sadece fiziksel bir özellik olmanın ötesinde, erken dönemde fark edilmesi ve hızla müdahale edilmesi gereken kritik bir sağlık göstergesi olduğunu ifade etti.

BÜYÜME GERİLİĞİ: CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU

Dünyaca ünlü pediatrik endokrinolog Prof. Dr. Michael O. Savage, çocuklarda boy kısalığının altında yatan nedenlerin titizlikle araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

1980'lerden bu yana büyüme hormonu ve çocuk endokrinolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Savage, "Boy kısalığına yol açan pek çok etmen var: Genetikten beslenmeye, kronik hastalıklara ve hormon eksikliklerine kadar. Ancak en önemlisi, altta yatan bir tedavi edilebilir durum varsa, zaman kaybetmeksizin müdahale etmek yaşamsal önem taşıyor" değerlendirmesini yaptı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ERKEN MÜDAHALEYİ DESTEKLEDİ

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, büyüme geriliği tedavisindeki etkinliğin, tanı yaşı ile doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, büyüme hormonu tedavisine erken yaşta başlayan çocukların, ergenlik döneminde başlayanlara kıyasla hedef boya ulaşma şansının anlamlı ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Özellikle genetik veya büyüme hormonu eksikliği kaynaklı boy kısalıklarında, kemik epifiz plakları kapanmadan önce uygulanan tedavi protokollerinin kalıcı ve olumlu sonuçlar getirdiği belirtildi.

PSİKOSOSYAL ETKİLER GÖZ ARDI EDİLMEDİ

Çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında otorite kabul edilen Dr. Eleanor A. Jones, boy kısalığının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda çocukların psikososyal gelişimi üzerinde de derin izler bıraktığını ifade etti. Dr. Jones, "Akran zorbalığı, düşük özgüven ve sosyal izolasyon gibi durumlar, boyu yaşıtlarından belirgin ölçüde kısa olan çocuklarda daha sık gözlemlendi. Erken müdahale, çocuğun sadece fiziksel gelişimini değil, aynı zamanda sağlıklı bir benlik algısı oluşturmasını da destekliyor" yorumunu yaptı.

ULUSLARARASI ÇAĞRI: FARKINDALIK ARTIRILMALI

Uluslararası Pediatrik Endokrinoloji Derneği (PES) eski başkanı Dr. Ricardo S. Perez, ailelerin ve birinci basamak sağlık çalışanlarının çocuklardaki büyüme eğrilerini yakından takip etmesi için küresel bir çağrı yaptı.

Dr. Perez, "Büyüme takibi, her çocuk muayenesinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Normal büyüme çizgisinden sapma görüldüğünde, zaman yitirmeksizin bir uzmana yönlendirme yapılması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, bu tür durumlar için 'izleyelim ve görelim' yaklaşımı genellikle tedavinin başarısını düşürüyor" uyarısında bulundu.

Uluslararası uzmanların ortak görüşü, boy kısalığı görülen çocuklarda geç kalınan her ayın, nihai boy uzunluğu hedefine ulaşmada bir engel oluşturduğu yönünde birleşti.