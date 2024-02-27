Çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

D vitamini, güneş ışınlarının cilde etkisiyle oluşan D3 formuyla vücudumuzda üretilebilir. Ancak güneş yeterli olmayabilir. Bu durumda D vitamini zengini besinleri tüketmek gerekir.

Dr. Arslan, D vitamini bakımından en zengin besinlerin somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklar, karaciğer, yumurta sarısı, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünleri olduğunu belirtti.

D vitamini, vücudumuzun tüm sistemleri için hayati bir rol oynar. Dr. Arslan, D vitamini eksikliğinin pek çok sağlık sorununa sebep olabileceğini, özellikle günümüzde kapalı ortamlarda yaşamak, açık havada az vakit geçirmek, yetersiz beslenmek gibi faktörlerin D vitamini eksikliğini artırdığını anlattı.

D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında sık enfeksiyon, ishal, saçlı deride pullanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi, diş çürümesi, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, kemik ağrısı, davranış bozuklukları, mafsallarda şişme, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermekte zorlanma ve sürekli üşüme sayılabilir.

Dr. Arslan, D vitamini eksikliğinin kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini de vurguluyor.

D vitamini eksikliği, kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması anlamına gelen raşitizm hastalığına neden olabilir.

Dr. Arslan, raşitizmin bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, büyüme geriliği, göğüs kemiği bozulması gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara yol açabileceğini ifade ediyor.

D vitamini fazlalığı da sağlık açısından zararlıdır.

Dr. Arslan, yüksek D vitamini seviyesinin organlarda ve yumuşak dokularda kalsiyum birikmesine, kanda kalsiyum yükselmesine, böbrek hastalıklarına, böbrek taşlarına ve damar sorunlarına neden olabileceğini söylüyor.

Ayrıca fazla D vitamini, zehirlenmelere yol açabilir ve bu zehirlenme sonucunda gelişen böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği ölüme sebep olabilir.

Dr. Arslan, bu nedenle D vitamini tedavisi almadan önce mutlaka doktora danışılması ve kişiye uygun D vitamini eksikliği tedavisi uygun dozlarda yapılması gerektiğini hatırlatıyor.