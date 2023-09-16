Çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi yöntemleri ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Özellikle de sonbaharın yaşandığı günlerden geçerken çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi yöntemleri ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE O BİTKİSEL YÖNTEMLER…

Ihlamur, elma kabuğu ve tarçın, soğuk algınlığında akla ilk gelen tedavi yöntemlerinin başında gelir; ancak ıhlamurun tedavi edici herhangi bir etkisi bulunmaz. Ihlamur sadece vücudun su ihtiyacını karşılar. Çocukta herhangi bir alerji durumu söz konusu değilse, günde 3 bardağa kadar ıhlamur içilmesinde herhangi bir sakıncası bulunmaz. Enfeksiyonlara karşı bu ürünlerle hazırlayacağınız destekleyici bitkisel tedavi çocuğunuz için koruyucu olabilir.

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI NEDİR?

Çocuk yani pediatrik enfeksiyon hastalıkları çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, hastane enfeksiyonlarına, konjenital enfeksiyonlara, enfeksiyöz hepatitlere, çeşitli nedenlerle aldıkları tedaviye bağlı veya doğuştan bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara ve kazanılmış immün yetmezlik virüsü (HIV virüsü) taşıyan veya hastalığı gelişen çocuk ve adölesanlara, uzamış ateşe, verem ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına, viral enfeksiyonlara, santral sinir sistemi enfeksiyonlarına yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulan bir alandır.

