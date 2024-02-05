Çocuklarda görülen ishalleri kesen ot ortaya çıktı

Aslanyağı otu, doğada bulunan şifalı bir bitki olasıyla biliniyor.

Bu bitki, özellikle çocuklarda sık görülen ishal sorununa çözüm olduğu bildirildi. Bu nedenle, birçok aile tarafından tercih edildiğinin altı çizildi.

Aslanyağı otu, Alp dağlarının yüksek kesimlerinde kireçli topraklarda yetişen, Bileşikgiller familyasına ait bir bitki olmasıyla biliniyor.

Çiçekleri yıldız şeklinde olan bu bitki, Ağustos ayında hasat edilip kurutulduğu ifade edildi.

Aslanyağı otunun en önemli özelliği, ishal tedavisinde etkili olduğunun altı çizildi.

İshal, çoğunlukla virüs kaynaklı bir bağırsak enfeksiyonudur ve birkaç gün içinde geçtiği bildirildi.

Ancak, ishal sırasında vücuttan çok fazla sıvı kaybedilir ve bu da tehlikeli olabileceğinin altı çizildi.

Bu yüzden, ishal olan çocuklara bol sıvı vermek gerektiği önerildi.

Aslanyağı otu da, ishali durdurarak vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olduğu ifade edildi.