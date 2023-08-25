Çocuklarda özgüven için 10 önemli adım. Uzmanı açıkladı

Uzman Psikolog Tuğçe Yılmaz, çocuklarda özgüven için 10 önemli adımı açıkladı.

Çocuklarda özgüven için 10 önemli adım. Uzmanı açıkladı

Çocuklarda özgüven, kendilerine olan inanç ve değeri ifade ettiği biliniyor. Bir çocuğun özgüveni, kendi yeteneklerine, becerilere, düşüncelere ve duygusal duruma güven duymasıyla ilişkili olduğu vurgulandı.

Özgüven sahibi bir çocuk, kendini kabul eder, zorluklarla başa çıkmaya çalışırken cesur davranır ve kendi potansiyeline inanır.

Aynı zamanda başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilir ve olumlu bir benlik algısına sahip olabilir.

Özgüven, çocuğun yaşam boyu sürecek olan sosyal, duygusal ve akademik başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ifade edildi.

Uzman Psikolog Tuğçe Yılmaz konu hakkında önemli bilgiler verdi.

İŞTE ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN İÇİN 10 ÖNEMLİ ADIM…

-Bağımsızlık ve sorumluluk

-Yetenekleri keşfetme

- Olumlu geri bildirim

-Problem çözme yeteneği

- Hedef belirleme

- Olumsuz inanışları yeniden yapılandırma

- Empati ve sosyal beceriler

- Kendini kabul etme

- Destekleyici ortam

- Başarısızlık kavramını yeniden tanımlama

ÇOCUKLARA ÖZGÜVEN NASIL KAZANDIRILIR?

Özgüven, kişinin yeteneklerini ve duygularını kabul etmesi, kendini sevmesi ve kendine güvenmesi olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda özgüven durumu, doğumdan itibaren gelişir ve yaşam boyu da gelişmeye devam eden bir olgudur.

İlk zamanlarda ailenin çocuğa verdiği değer ve ilgi sayesinde çocuğun özgüveni gelişir. Çocuğun özgüveni, çocuk okula başladığı zaman öğretmen ve arkadaşlarından oluşan bir ortamda da gelişmeye devam eder. Ebeveynlerin çocuklarına yönelik olan tutumları, tarzları ve çocuklarından beklentileri, çocukların düşüncelerinin gelişiminde yapıcı ya da yıkıcı bir etki göstermektedir.

Bir çocuğun, bebeklik döneminde anne ve babasıyla kurduğu ilişkiler, özgüveninin gelişmesinde oldukça önemlidir. Çocuğun karşılaştığı ilk sosyal çevre ailesi olduğu için ailenin tepkisi ve davranışları, çocuğun özgüveninin gelişiminde büyük rol oynamaktadır.

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