﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun

CNN Türk’te yer alan habere göre; Çocuklarda en sık görülen ortopedik sorunlar konusunda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Çarpık ayak, tek ayakta ya da her iki ayakta birden duruş pozisyonunda hafif şekilde içe ve aşağı kısma doğru olmasıyla görülen ve bebeklik döneminde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Yarı yarıya her iki şekilde de (te ayak ya da iki ayak) oluşabilmektedir. Erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür. Mutlaka hemen tedavi edilmelidir. Çünkü tedaviye başlanılmazsa sakatlık meydana gelebilir. Tedavi ilk aşamada düzeltici-seri alçılama yapılmaktadır. Genelde 1'er haftayla yapılan toplam 6 seans alçı deformiteyi düzeltmeye yetmektedir. Alçı tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Bebeklerde veya küçük çocuklarda kalçaların soket ve top ekleminin düzgün şekilde oluşmamasına kalça çıkıklığı problemi denir. Uyluk kemiğinin kalçayla birleştiği yer top şeklindedir, bu top kalça kemiğinde oval bir yuvaya oturarak eklem meydana getirir. Yapısı nedeniyle bu ekleme top ve soket adı verilir. Kalça çıkıklığı varsa femur başı yanlış biçimde konumlandığı için kalça gelişiminde bozukluklar oluşur. Bu duruma tam olarak neyin neden olduğu bilinmese de kız çocuklarında daha fazla görülür. Bebekleri yanlış biçimde sıkı şekilde sarmak veya kundak yapmak kalça çıkığına sebep olabilmektedir. Kalça çıkığı tespit edilen çocuklar hemen tedavi edilmelidir. Tedavisinde erken dönem tespitte; bandaj, alçı ve cihaz kullanılır. Gecikmiş hastalar için tedavi ameliyat ile çözüm bulur.

PARMAK UCUNDA YÜRÜME

Parmak ucu yürümesi olan çocuklarda genellikle her iki ayakta da meydana gelir. Erkekleri kızlardan daha çok etkileyen bu durum çocukların çoğunda hafif şekilde olup, yürümeye başlandığı zaman görülür ve kendi kendine bir süre sonra düzelir. İleri seviyede olan kendiliğinden düzelmeyen parmak ucu yürüyüşlerde mutlaka teşhis ve tedavi gerekir. Çünkü bazen masum bir sebep olabilirken bazen de ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.

Parmak ucunda yürüme, çocuğun topuk ya da ayağın diğer bölümleri zemine temasta bulunmadan ayak parmaklarının üzerinde yürümesi ne denir.