Çocuklardaki gece baş ağrılarıyla ilgili uzmanlardan uyarılar

Çocuklarda gece uykusunu bölen baş ağrıları, ebeveynler tarafından genellikle geçici bir sorun olarak görülse de uzmanlar bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiği konusunda hemfikir.

Migren, uyku apnesi, stres, hatta nadir durumlarda beyin tümörleri gibi ciddi sağlık sorunları, bu tür baş ağrılarının altında yatan nedenler arasında yer alabilir.

Son bilimsel araştırmalar, çocuklarda uykudan uyandıran baş ağrılarının sıklığının arttığını ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını gösterdi.

Uluslararası uzmanların görüşleriyle, bu gizli tehlikenin detaylarını ve ebeveynlerin neler yapması gerektiğini mercek altına alındı.

GECE BAŞ AĞRILARININ GÖRÜNMEZ TEHLİKESİ

Çocuklarda baş ağrısı, yaygın bir şikayet olsa da uykudan uyandıracak kadar şiddetli olması alarm zillerini çaldırdı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden çocuk nöroloğu Dr. Eric Kossoff, “Gece uykusunu kesintiye uğratan baş ağrıları, genellikle sıradan bir yorgunluktan kaynaklanmaz. Bu, altta yatan ciddi bir nörolojik veya sistemik sorunun habercisi olabilir” dedi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu tür baş ağrılarının %30’unun migren, %15’inin uyku apnesi ve %5’inin ise daha ciddi nörolojik durumlarla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Migren, çocuklarda sanıldığından daha yaygın. İngiltere’deki King’s College London’dan nörolog Prof. Dr. Peter Goadsby, “Çocuklarda migren, genellikle erişkinlerdeki gibi tipik belirtiler göstermez. Gece baş ağrıları, bulantı veya ışığa hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Erken teşhis, çocuğun yaşam kalitesini artırır” dedi.

Araştırmalar, migrenin çocuklarda okul performansını %20 oranında olumsuz etkilediğini ve tedavi edilmezse kronikleşebileceğini gösterdi.

CİDDİ NEDENLER: UYKU APNESİ VE NÖROLOJİK SORUNLAR

Uykudan uyandıran baş ağrılarının bir diğer önemli nedeni uyku apnesi. Çocuklarda horlama, düzensiz nefes alma veya gece terlemeleriyle kendini gösteren bu durum, beyne yeterli oksijen ulaşmasını engelleyerek baş ağrılarına yol açtı.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden uyku bozuklukları uzmanı Prof. Dr. Rosemary Horne, “Uyku apnesi, çocuklarda genellikle fark edilmez. Ancak gece baş ağrıları, bu rahatsızlığın erken bir göstergesi olabilir. Tedavi edilmezse, öğrenme güçlüğü ve davranış sorunlarına yol açabilir” dedi.

Journal of Clinical Sleep Medicine’de yayımlanan bir çalışma, uyku apnesi olan çocukların %40’ında sabah veya gece baş ağrısı görüldüğünü belirtti.

Daha nadir ancak endişe verici bir olasılık ise beyin tümörleri veya diğer nörolojik durumlar.

Harvard Tıp Fakültesi’nden çocuk nöroloğu Dr. Annapurna Poduri, “Gece baş ağrıları, özellikle kusma, denge sorunları veya görme bozukluklarıyla birlikteyse, derhal bir nörolog tarafından değerlendirilmelidir. Bu belirtiler, beyin tümörü veya hidrosefali gibi ciddi durumların işareti olabilir” dedi.

The Lancet Neurology’de yayımlanan bir analiz, çocuklarda beyin tümörlerinin %10’unun ilk belirtisinin gece baş ağrısı olduğunu gösterdi.

EBEVEYNLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, çocuklarda uykudan uyandıran baş ağrılarının haftada bir veya daha sık görülmesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulmasını önerdi.

Mayo Clinic’ten çocuk sağlığı uzmanı Dr. Angela Mattke, “Ebeveynler, baş ağrısının sıklığını, süresini ve eşlik eden belirtileri not etmeli. Bu bilgiler, doğru teşhis için kritik önem taşır” dedi.

Ayrıca, stres, yetersiz uyku veya susuzluğun da baş ağrısını tetikleyebileceği belirtildi.

Dr. Mattke, “Çocuğunuzun düzenli uyku saatlerine, yeterli su tüketimine ve ekran süresinin sınırlandırılmasına dikkat edin. Bu basit adımlar, baş ağrılarını azaltabilir” dedi.

Bilimsel çalışmalar, yaşam tarzı değişikliklerinin baş ağrılarını azaltmada etkili olduğunu gösterdi.

Frontiers in Pediatrics’te yayımlanan bir araştırma, düzenli egzersiz yapan ve sağlıklı beslenen çocuklarda baş ağrısı sıklığının %25 azaldığını ortaya koydu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden çocuk psikoloğu Prof. Dr. Susan Greenfield, “Stres yönetimi de önemli. Yoga, nefes egzersizleri veya mindfulness gibi yöntemler, çocuklarda baş ağrısını azaltabilir” dedi.

UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI

Uluslararası uzmanlar, çocuklarda gece baş ağrılarının göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Dünya Nöroloji Federasyonu’nun raporuna göre, çocuklarda nörolojik belirtilerin erken teşhisi, tedavi başarısını %50 oranında artırdı.

Dr. Eric Kossoff, “Ebeveynler, ‘çocuk bu, geçer’ dememeli. Erken müdahale, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilir” dedi.

Uzmanlar, şehir yaşamındaki stres, ekran bağımlılığı ve düzensiz uyku alışkanlıklarının bu sorunu körüklediğini de vurguladı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR!

Çocuklarda uykudan uyandıran baş ağrıları, basit bir yorgunluktan çok daha ciddi bir sorunun habercisi olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, bu belirtilerin migren, uyku apnesi veya nörolojik sorunlarla bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Ebeveynler, çocuklarının sağlığını korumak için belirtileri yakından takip etmeli ve gerekirse bir uzmana başvurması önerildi.