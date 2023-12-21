Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Çocuk Endokrinoloji Bölümü, hormon tedavisi, erken ergenlik, geç ergenlik, troid hastalıkları, diyabet gibi geniş bir alanda 18 yaş altı çocukların teşhis ve tedavisini yaptığı bildirildi.

Niğde’de ilk defa hasta kabul etmeye başlayan bölüm, daha önce bu hastalıklar için çevre illere giden 18 yaş altındaki hastaların şehir dışına çıkmalarını önleyeceği ifade edildi.

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Aysel Yıldız Boyraz, aileleri çocuk diyabetine karşı uyardı.

Dr. Aysel Yıldız Boyraz, çocuk hastaların endokrinoloji teşhis ve tedavisi için artık başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacaklarını belirttiği açıklamasında çocuk diyabetine dikkat çekti.

Boyraz, “Bu bölüm çok geniş bir dal. Hormonal bozukluk, geç ve erken ergenlik, tiroid hastalıkları, diyabet ve cinsiyet gelişim bozuklukları gibi pek çok hastalığa bakıyoruz." diyerek uyardı.

Boyraz, "Günümüzde en sık görülen hastalık diyabet hastalığı. Özellikle hastada diyabet öyküsü varsa, çok su içme ve çok idrar yapma gibi belirtiler varsa, hastada kan şekeri yüksekliği olabilir. Aileler bu konuda bilinçli olmalı. Ayrıca çocuklar geç gelirse koma durumuyla karşılaşabiliriz. Bu da çocuklarda hayati tehlike oluşturur" dedi.