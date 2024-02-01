Çocukları ev kazalarından nasıl koruyabiliriz

Ev kazaları her yaş grubunu etkileyebilmesine rağmen daha çok çocuklar ve yaşlılar için tehlikelidir. Peki ev kazalarından nasıl kaçınabiliriz. Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, ev kazaları ve çocukları ev kazalarından korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı. Çocukların davranışsal ve fiziksel özelliklerinin yetişkinlerden farklı olması; özellikle, çevrelerini tanıma ve öğrenme konularındaki ilgileri, sürekli hareketli olmaları ve kazalardan kendilerini koruyabilecek gelişimsel yeteneğe henüz tam olarak sahip olamamaları nedeniyle 0-6 yaş arası çocuklar, kazaya maruz kalma oranı en yüksek olan gruptur. Ev kazalarının yaklaşık yarısı 0-6 yaşındaki çocuklarda meydana gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon çocuk kazaların sebep olduğu yaralanmalar sonucu hayatını kaybetmektedir.

ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN EV KAZALARI

Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız çocuklarda en sık karşılaşılan ev kazalarını şöyle sıraladı: “0-6 yaş arası çocuklar arasında en sık rastlanan ev kazası türleri; düşmeler, yanıklar, zehirlenme, suda boğulma, yabancı cismin yutulması veya solunum yoluna kaçması ve korozif madde denilen aşındırıcı ve/veya yakıcı maddelerin içilmesidir. Düşmeler, emekleme döneminden itibaren en sık karşılaşılan kaza türüdür. Bebekler beşinci aydan itibaren, yattıkları yerde dönebildikleri için yüksek ve yanları çocuğun düşebileceği şekilde açık olan yatak üzerinden, koltuktan, mama sandalyesinden veya alt değiştirme sırasında kolaylıkla düşebilmektedirler. Çocukları düşmelerden korumak için bazı önlemler alınmalıdır. Örneğin; sandalye ve diğer mobilyalar pencereden uzakta tutulmalı, pencerelere açılmayı engelleyecek kilit sistemleri yerleştirilmeli, balkon demirleri çocukların sarkamayacağı yükseklikte ve aralarından sıyrılamayacağı genişlikte olmalıdır. Bebeğin yattığı yerden düşmesini önlemek için gerekli tedbirler alınmalı, alt değiştirme sırasında bebeklerin saniyeler içinde düşebilecekleri göz ardı edilmemeli ve çocuklar hiçbir zaman kontrolsüz bırakılmamalıdır. Ayrıca her yaş grubunda merdivenden, ranzadan, beşikten, balkon ve pencereden, kaygan ve uygun olmayan zeminden, yürüteçlerden düşme olabilmektedir. Düşme sonucu açık yara, tekrarlayan fışkıran tarzda kusma, dikkat dağınıklığı, sürekli uyku hali, kasılma, soluk renk, karın ağrısı, idrar yapamama, nöbet geçirme, kısa süreli de olsa bilinç kaybı gibi durumlar olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

YANIKLARDA İLK MÜDAHALE NASIL YAPILMALIDIR?

Yanık kazalarına önem veren Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, “Yanıklar; alevlerin neden olduğu yanık, sıcak su ve sıvıların neden olduğu yanık olarak ayrılabilir. Çocukları yanma ve haşlanmadan korumak için, çocuğun ulaşabileceği yerde, içinde sıcak su bulunan kap, çaydanlık, tencere, fişe takılı ütü olmamalı, masada veya ocakta, tencere ve tavaların sapları içeriye doğru olmalıdır.” diyerek şunları ekledi:

“Kibrit, benzin, alkol, gaz, kolonya gibi yanıcı maddeler, çocukların ulaşamayacağı kapalı yerlerde saklanmalıdır. Çocukların, ocak, fırın, ütü veya soba gibi ısı kaynaklarına erişimi engellenmelidir. Genel olarak yanıklarda, yanık bölgesine hiçbir şey konulmamalı, sadece soğuk su ile 10-15 dakika yıkanmalıdır. Oluşan kabarcıklar patlatılmamalı, deri çekilmemelidir. Kabarcık oluşmuş veya deride geniş alan yanık varsa mutlaka sağlık kuruluşuna gidilmelidir.”

ZEHİRLENME KAZALARI

Zehirlenmeler, emekleme çağı ile 5 yaş arası çocuklarda sık görülen ev kazalarındandır. Bu yaş grubu çocuklarda çok merak, öğrenme arzusu, buldukları her şeyi ağızlarına alma ve büyükleri örnek alma gibi nedenlerle zehirlenme vakalarında artış olur.” diyen Op. Dr. Rahşan Vargün Yıldız, “ Zehirlenme durumlarında çocuk zorla kusmaya zorlanmamalı, süt, yoğurt gibi şeyler verilmemelidir. Alınan maddenin ne olduğu belirlenmeli, bir numunesi de hastaneye götürülmelidir.



