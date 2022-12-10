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Çocukları korumakla görevli Aile Bakanlığı kimsesiz çocukları cemaate teslim etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kimsesiz çocukları tarikatların eline teslim ettiği ortaya çıktı. Bakanlığın 2016 yılında imzaladığı protokolle çocukların gelişim ve eğitimlerini Nurcu bir vakıf üstlendi. 5 yıllığına imzalanan protokolde “Gerekirse 5 yıl daha uzatılması” hükmü de yer alıyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:40
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Çocukları korumakla görevli Aile Bakanlığı kimsesiz çocukları cemaate teslim etti

Çocukları korumakla görevli Aile Bakanlığı kimsesiz çocukları cemaate teslim etti
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H.K.G.’nin maruz bırakıldığı istismara yönelik, “Bunlar siyasetin konusu değil” değerlendirmesinde bulunan Derya Yanık’ın başında olduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2016 yılında imzaladığı protokol ile kimsesiz çocukları Nurcu bir vakfa teslim etti. 2016 yılında beş yıllığına imzalanan ve “Gerekirse beş yıl daha” uzatılması hükmünü içeren protokol kapsamında vakfa, “Çocuk evlerinde kalan çocukların kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine katkı sağlayacak” faaliyetler yürütme yetkisi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Nur Cemaati’nin, “Yazıcılar” kolundan olan Hayrat Vakfı arasında 2016 yılında korunma ve bakım altındaki çocuklara yönelik protokol imzalandığı belirlendi. BirGün’ün ulaştığı protokol, Nurcu vakfa sağlanan sınırsız yetkileri gözler önüne serdi.

ÇOCUKLAR VAKFA TESLİM EDİLDİ

Protokolde, işbirliğinin kapsamına yönelik, “Korunma ve bakım altındaki çocuklar için çocuk evleri açılması ve hizmetlerin yürütülmesi ile diğer çocuk bakım kuruluşlarında değerler eğitimi programına destek olması ve korunmaya muhtaç çocuk alanında programlar yapılması” ifadeleri kullanıldı. Programın dayanağı ise 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu oldu. Bakanlığa, “Protokol kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin il müdürlükleri tarafından iletilen raporları değerlendirme” görevi veren protokolde derneğin yükümlülükleri ise şöyle sıralandı:

Çocuk evlerinin kirasını ve her türlü ihtiyacını karşılamak,

Korunmaya muhtaç ve refakatsiz çocuklara yönelik eğitim, kültür amaçlı proje ve programlar düzenlemek,

Çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik geziler düzenlemek,

Çocuklara yönelik değerler eğitimi faaliyetleri düzenlemek.

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Sabri Davut
10.12.2022 10:49
Eyvah eyvah(!)  
 
Türk
10.12.2022 10:43
Bunları yargılayıp vatana ihanetten cezalandırmalı yeter artık resmen ihanet içindeler nerde bu ülkenin anayasası savcısı hakimi yada vicdanlı namuslu insanları  
 
alıkınık
10.12.2022 10:42
aile bakanını cocuklarınıda oraya teslım edin devlet yokmu ki çemaette tesli,m ediyor devletin olmadıgını ifsa ediyor bakan  
 
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