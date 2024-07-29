Çocukları öldüren salgın başladı. Gazze'de korkulan oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden askeri saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocuk felci salgınının resmen başladığını duyuruldu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden askeri saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocuk felci salgınının yaşandığını bildirildi.

ENDİŞELER GERÇEK OLDU

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz hafta, şeritte kanalizasyondan toplanan altı örnekte tip-2 poliovirüs bulduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, kanalizasyonda çocuk felci virüsünün tespit edilmesinin ardından savaşın yıkıma uğrattığı Gazze'de olası salgınlar konusunda “son derece endişeli” olduğunu belirtmişti.

Çocuk felci virüsü bağırsakta çoğalır ve dışkı ile kirlenmiş su yoluyla başkalarına geçebilir.

14 BİN KİŞİ TAHLİYE BEKLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü uzun zamandır ağır hasta ve yaralılar için Gazze'den tıbbi tahliyeye acil ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

ÇOCUK FELCİ (POLİOMYELİT) NEDİR?

Sinir sistemine saldıran bir virüsün neden olduğu oldukça bulaşıcı ve ölümcül bir enfeksiyöz hastalıktır. Hastalığa poliovirüs neden olur. Virüs insandan insana bulaşır ve enfekte olmuş bir kişinin beyin ve omuriliğini istila ederek felce neden olabilir. Felç sebebiyle kişi, vücudun bazı kısımlarını hareket ettiremez.

ÇOCUK FELCİ NASIL YAYILIR?

Poliovirüs adı verilen virüs sadece insanlara bulaşır. Çok bulaşıcıdır ve kişiden kişiye iletişim yoluyla yayılır. Ayrıca, dışkı ile kontamine olmuş oyuncaklar ağıza sürülürse enfekte olabilirsiniz.

Virüs bulaşmış bir kişinin dışkısında uzun haftalarca yaşayabilir.