Çocukları sıraya sokup tarikat liderinin elini öptürdüler

Şanlıurfa’da Nakşibendi tarikatının liderlerinden ‘Şeyh’ İzzeddin Aksan’ın elini öpmesi için çocuklar sıraya sokuldu. Görüntüler ortaya çıkarken tepkiler çığ gibi büyüdü.

Çocukları sıraya sokup tarikat liderinin elini öptürdüler

Tarikat ve cemaatler ülkemizde varlığını sürdürmeye devam ederken Şanlıurfa'dan dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Küçük çocukları Şanlıurfa’da Nakşibendi tarikatının liderlerinden biri olan ‘Şeyh’ İzzeddin Aksan’ın elini öpmeleri için sıraya soktular.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmesinde, “Şanlıurfa ’da bir tarikat şeyhinin elini öpen çocuklar için, çocukların zihninde gelişen otorite imgesiyle kurdukları ilişki, tam bir teslimiyet ve itaat gerektiren, çocuğun benlik sınırlarını ve öz saygısını yok eden bir ilişki türüdür. Teslimiyetin küçük yaşta tesis edilmesi, en azından bu topluluklarda işlenen suçları örtbas etmek için şarttır. Çocuklar teslimiyetinin yetersiz olduğu durumlarda sık sık uyarılır ve daha fazla adanmaya davet edilir. Bu ortamda sorgulayıcı bilinçten geriye kalan ne varsa, ortadan kaldırılması gereken bir hastalık gibi sürekli bastırılır. Yetişen bireyler, sadece bu yapılar içerisinde yaşayabilecek bireylere dönüşürler. Dolayısıyla bu yapıları koruyabilmek için gerektiğinde suç işleyebilirler” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A OY İSTEMİŞTİ

Şeyh Aksan, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Ayasofya’nın ibadete açılışında Erdoğan’a gönderdiği mektupta “Değerli başkanımız, İkinci fetih size nasip oldu, mübarek olsun. İkinci Fatih Muhammed Recep Tayyip Erdoğan lakabını hak ettiniz. Fethiniz mübarek olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Aksan, 14 Mayıs genel seçimler öncesi ise Erdoğan’a oy istemişti.

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