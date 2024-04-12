Çocukların ateşle oyunu kömürlüğü yaktı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için müdahalede bulundu. Yangının çıkış sebebinin, kömürlükte oyun oynayan çocuklar olduğu tespit edildi.

Yangın, apartmanın kömürlük bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle daha da büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına başladılar.

Olay yerine gelen yetkililer, yangının kömürlükte ateşle oynayan çocuklar nedeniyle çıktığını belirttiler. Bu tür olayların önüne geçmek adına çocukların ateşle oynamaktan kaçınması ve ebeveynlerin çocuklarına ateşin tehlikelerini öğretmeleri gerektiği vurgulandı.

Yangın sonucunda kömürlükte maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.