Çocukların boğazına bıçak dayayan cani babaya istenen ceza belli oldu

İzmir'de 2 çocuk annesi Fatma Alpaslan, geçimsizlik nedeniyle eşi Şiyar Alpaslan ile boşanma kararı aldı. Eşi ve çocuklarını terk edip Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım'da eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Fatma Alpaslan, bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

Harekete geçen ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken, Şiyar Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İncelemelerin ardından çocuklar annelerine teslim edildi.

"ÇOCUKLARDAN HANGİSİNİN ÖLMESİNİ İSTERSİN?"

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna vurgu yapıldı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, "Acil aç" yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı.

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Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, "Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?" dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapıldı. Sanığın, bıçağı B.A.'nın boğazına tutup, "İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?" diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi.

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'GÖRÜNTÜLER ESKİ'

İddianamede sanığın ifadesi de yer aldı. Sanığın eşine sinirlendiği için oğlunun boğazına bıçak dayadığını ancak zarar vermediğini, görüntünün eski olduğunu söylediği belirtildi.

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İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Alpaslan hakkında "Kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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