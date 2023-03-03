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Çocukların kavgası büyüklere sıçradı: 1 ölü

Bursa'da çocukların yaşadığı husumet sonrası babaların silahları konuşurken kurşunların hedefi olan 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 13:22
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Çocukların kavgası büyüklere sıçradı: 1 ölü

Çocukların kavgası büyüklere sıçradı: 1 ölü
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında çocuklarının tartışması nedeniyle husumet bulunan Ömer Şehzade (35) ile İbrahim Ç. (37) yolda karşılaştı. 

İkili birbirlerini görünce yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken İbrahim Ç. belinde taşıdığı tabanca ile Ömer Şehzade'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunlar sonrası Şehzade kanlar içerisinde yerde kalırken İbrahim Ç. olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Kardeşi kendi aracıyla hastaneye götürdü ama hayatını kaybetti. Kardeşi tarafından kendi aracıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olaydan hemen sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi olan İbrahim Ç.’yi tabancayla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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