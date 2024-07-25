Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Manisa'da çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu kan aktı. Kavga esnasında bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocukların havuz kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu kavga büyüdü. Kavgada bıçaklanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Manisan'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden iki çocuğun aileleri de kavgaya dahil oldu.

Büyüyen kavgada taraflardan biri, bugün akşam saatlerinde yanındaki kalabalık bir grupla diğer ailenin evine geldi. Hafif ticari araçla önce duvara çarparak yıkan şahıs, ardından kapının önünde bulunan İsmail Sönmez'i (45) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsmail Sönmez, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail Sönmez hayatını kaybetti. Sokağa ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler A.S., R.S., Ö.S., Ş.S., Ş.S., A.S., V.S. ve S.S.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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