Çocukların okul formalarıyla sergiledikleri 23 Nisan gösterisi beğeni topladı

Burdur'daki Çatağ İlkokulu öğrencilerinin formalarıyla sergiledikleri gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı. Okul önlükleriyle sahneye çıkan bir sınıf, yerel bir şarkı eşliğinde folklor gösterisi sundu. Bu özel gün için hazırlanan gösteri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özellikle, öğrencilerin üzerindeki kıyafetlerin okul üniforması olması detayı, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı . Gösteriyi hazırlayan sınıf öğretmenini özellikle tebrik eden kullanıcılar, 23 Nisan'ın herkes için eşit ve özel bir kutlama olması gerektiğini vurgulayıp ailelerin maddi durumlarının farklılığına rağmen, bu tür etkinliklerde herkesin katılımının sağlanması gerektiğini savundular.

Sosyal medyada paylaşılan bu gösteri, milyonlarca kişi tarafından izlenerek kısa sürede viral oldu.

Gündem olan bu video, izleyenlerin aklına bir anne tarafından yapılan 23 Nisan isyanını getirdi. Geçtiğimiz günlerde bir video paylaşan anne, "İnsanlar tencerelerini nasıl kaynatacağının derdine düşmüş, çocuklarının beslenmesine ne koyacağının derdindeler. Bunlar da düşmüş 23 Nisan kıyafetinin derdine." diyerek düzenlenen gösteriler için alınması şart koyulan kıyafet durumunu eleştirdi.

Öğretmenlerin, velilerin maddi durumunu önemsemeden çeşitli kıyafetleri istemesine kızan anne, "Parası olan aileler alıyor çocuklarına kıyafeti, çıkıp gösteri yapıyorlar. Parası olmayanlar da bir köşede boynunu büküp izliyor. Yazık günah değil mi ya? Verin çocukların eline Türk bayrağı bir tane, okul kıyafetleriyle çıkıp gönüllerince eğlensinler. Zengin her yerde zengin, fakir her yerde fakir. Bunları çocuklara yansıtmayın bari!" diyerek bu duruma tepsini göstermişti.