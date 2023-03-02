Beşiktaş taraftarının sahaya attığı oyuncaklar yerine ulaştı. Çocukların yüzü güldü

Beşiktaş taraftarı, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde sahaya, depremzede çocuklar için oyuncak atmıştı.
Mücadelenin ardından toplanan oyuncaklar ve yardım malzemeleri, TIR'lara yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmişti.
TIR HATAY'A ULAŞTI
İçerisinde hijyen malzemeleri, bebek, yetişkin giyim ve oyuncakların bulunduğu TIR, Hatay'ın İskenderun ilçesine vardı.
İskenderun Beşiktaşlılar Derneği tarafından karşılanan TIR'daki malzemeler, indirildikten sonra çadırlarda yaşamını sürdüren depremzedelere dağıtıldı.
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