Çocuklarının gözleri önünde adamı başından vurdular

Düzenleme: Kaynak: cronicapolicial
Çocuklarının gözleri önünde adamı başından vurdular

Peru Lima’da 31 Temmuz'da bir tetikçi, Walter Dadne Román Salazar isimli 35 yaşındaki bir adamı karısının ve küçük çocuklarının önünde öldürdü.

Román, Ancón'daki José Paredes Troncal Bulvarı'ndaki bir cevicheria'nın terasında ailece bir anın tadını çıkarırken, siyah giyinmiş bir suçlu Salazar’ın arkadan yaklaşıp onu vuruyor. Adamın eşi ve çocukları dehşet içinde ne yapacağını bilemezken katil ise hızla olay yerinden kaçıyor.

Güvenlik kameraları yansıyan görüntülerde, tetikçi geldiğinde Salazar’ın maske, ameliyat eldivenleri, şapka ve kırmızı spor ayakkabılarla cep telefonuna baktığı görülüyor. Cinayeti işledikten sonra suçlu, mavi motosikletli suç ortağıyla beraber olay yerinden kaçıyor.

Öldürülen Walter Dadne Román Salazar'ın soygun ve yaralamadan sicili olduğu belirtildi. Olayın ardından eş ve çocukları psikolojik tedavi görmesi için güvenli bir yere götürülürken, Peru polisi cinayetin nedenlerinin aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Bir şüpheli gözaltına alındı, ancak polis henüz kimliği hakkında daha fazla ayrıntı açıklamadı.

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