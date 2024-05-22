Çocuklarınızı bu 3 kitaptan uzak tutun! Bakanlık açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Çocuklarınızı bu 3 kitaptan uzak tutun! Bakanlık açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3”, “Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler” ve “Yaramaz Evin Yeni Misafirleri” adlı eserleri muzır yayın olarak nitelendirdi.

Bu karar, Çocukları Zararlı Yayınlardan Koruma Kurulu’nun aldığı bir karar olup, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de belirtilen karara göre; Alex Hirsch’in yazdığı, Derya Din’in çevirdiği ve Beta Kids Yayıncılık tarafından 2020 yılında basılan “Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3”, Ben Brooks’un yazdığı, Quinton Winter’ın resimlediği, Sabire Pınar Acar’ın çevirdiği ve Eksik Parça Yayınları tarafından basılan “Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler”, ve Colleen Rowan Kosinski’nin yazdığı, Valeria Docampa’nın resimlediği, Özge Ceren Hacıosmanoğlu’nun çevirdiği ve Yakamoz Yayınları tarafından yayımlanan “Yaramaz Evin Yeni Misafirleri” kitapları, 1117 sayılı Küçükleri Zararlı Yayınlardan Koruma Kanunu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, 18 yaş altı bireylerin manevi gelişimleri üzerinde olumsuz etkileri olabileceği gerekçesiyle zararlı bulundu.

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