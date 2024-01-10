Çocuklarınızı bu yiyeceklerden uzak tutun. Ölüm saçan besinler ortaya çıktı

Abur cubur yemenin çocukların kalp sağlığını tehlikeye attığı bildirildi. Uzmanlar, bu tür beslenmenin 17 yaşına gelmeden önce çocuklarda damar sertliğine yol açabileceği konusunda uyardı.

Çocuklara kalori, yağ ve şeker bakımından zengin gıdalar vermenin, ergenlikte kan damarlarının işlevini bozabileceğini belirtti.

Yeni bir çalışma, daha çok kalori, şeker ve yağ tüketen gençlerin, 17 yaşında daha dengeli beslenenlere göre daha sert damarlara sahip olduğunu gösterdi.

Buna karşılık, sebze, meyve, fasulye, baklagil, balık ve Akdeniz usulü bir diyet uygulayan çocuklarda 17 yaşında damar sertliğinin daha düşük olduğu tespit edildi.

British Journal of Nutrition'da yayımlanan yeni çalışma, 4.700'den fazla çocuğun verilerini analiz etti.

7 ve 10 yaşları arasında kalori, yağ ve şeker bakımından yüksek, lif bakımından düşük diyet yapan çocukların, çocukluklarında daha az kalori, yağ ve şeker içeren gıdalar tüketen çocuklara göre 17 yaşında daha sert damarlara sahip olduklarını ortaya koydu.

Akdeniz tipi diyetler incelendiğinde, uzmanlar balık, sebze, meyve ve fasulye gibi gıdaları daha çok yiyen çocuklarda 17 yaşında damar sertliğinin azaldığını buldular.

Uzmanlar, her çocuğun kalori gereksiniminin farklı olduğunu ve bunun yaşına, boyuna ve ne kadar hareket ettiğine bağlı olduğunu ifade ettiler.

Çalışmayı yürüten, Bristol Üniversitesi, Bristol Tıp Fakültesi'nden BHF araştırma görevlisi Dr. Genevieve Buckland, "Çalışmamız, çocukluktan itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmenin, ileride kalp problemleri riskini düşürmek için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

BHF'nin tıbbi direktör yardımcısı Dr. Sonya Babu-Narayan ise, "Sağlıklı beslenmenin herkes için mümkün olması için hükümetin cesur ve kapsamlı bir plana ihtiyacı var. Bu plan, abur cubur reklamlarını yasaklamak için gerekli yasaları hayata geçirmeyi ve endüstriyi günlük gıdalardaki tuz ve şeker miktarını azaltmaya zorlamayı içermeli. Sadece böylece çocuklara yaşadıkları yere bakmaksızın uzun ve sağlıklı bir hayat yaşama şansı verebiliriz." diye konuştu.

Atherosclerosis dergisinde yayımlanan başka bir çalışma da, ergenlikte yüksek kolesterol seviyelerinin erken kalp rahatsızlığına ve ölüme yol açabileceğini belirtti.