Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor

Dişlerden ne kadar kök hücre elde edildiğinin çok da önemi yoktur çünkü gerekirse bu hücreler sayıca çoğaltılabilir. Yetişkin kök hücreleri gelişmiş ve farklılaşmış olduğundan süt dişlerinden elde edilen kök hücreler kadar farklı doku tipi oluşturma şansları bulunmamaktadır.