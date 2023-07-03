Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor

Çocukların süt dişlerini çöpe atmak büyük hata! Neden mi? İşte süt dişlerinin saklanmasının hayati önemi…

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 1
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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 2

Süt dişleri ve 20 yaş dişleri yakın gelecekte kök hücre tedavisi sayesinde sizin ya da ailenizin bireylerinin çeşitli hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 3

Kök hücreler, insan vücudundaki tüm hücrelerin gelişimini sağlayan kaynak hücrelerdir. Kök hücrelerin sahip oldukları çoğalma ya da başka hücre çeşitlerine dönüşme özelliği, bilim adamlarını bu hücrelerin yeni kullanım alanlarını keşfetmeye itiyor.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 4

Diş kök hücrelerinin, yetişkin kök hücrelerine nazaran tam gelişmemiş ve farklılaşmamış olması sebebiyle çok fazla doku tipi oluşturma potansiyeline sahip olduklarına inanılıyor.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 5

Bu hücreler tüm vücut dokularında ve kan dolaşımında bulunur. Günümüzde ise sadece göbek kordonu, süt dişi pulpası, kan ve kemik iliğinden elde edilebiliyor.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 6

Kök hücre kaynağı olarak süt dişi pulpası özel önem taşıyor. Kordon kanından elde edilen kök hücreler hematopoetik hücrelerdir ve kan hücrelerine dönüşme eğilimleri vardır.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 7

Oysa süt dişinden elde edilen kök hücreler mezenkimal hücrelerdir ve kıkırdağa, kemiğe, kalp, kas, sinir hücre ve dokularına dönüşme potansiyeline sahiptirler.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 8

Oysa süt dişinden elde edilen kök hücreler mezenkimal hücrelerdir ve kıkırdağa, kemiğe, kalp, kas, sinir hücre ve dokularına dönüşme potansiyeline sahiptirler.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 9

Kök hücreler MS, Alzheimer, Parkinson, kalp hastalıkları, bazı kanserler, felç, göz hastalıkları, bağışıklık yetmezliği gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 10

Önümüzdeki 10 yıl içinde nörolojik hastalıklar, parkinson, diyabet, kas hastalıkları gibi pek çok hastalığın tedavisinde de dişten elde edilecek kök hücrenin kullanılması amaçlanıyor.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 11

Dişlerden ne kadar kök hücre elde edildiğinin çok da önemi yoktur çünkü gerekirse bu hücreler sayıca çoğaltılabilir. Yetişkin kök hücreleri gelişmiş ve farklılaşmış olduğundan süt dişlerinden elde edilen kök hücreler kadar farklı doku tipi oluşturma şansları bulunmamaktadır.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 12

Özellikle süt dişlerinin veya 16-20 yaş arasındaki gençlerin çürümemiş 20'lik dişlerinin saklanması bu açıdan büyük önem taşımaktadır.

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Çocuklarınızın süt dişlerini sakın atmayın. Hayati önem taşıyor 13

Canlı kök hücre içeren çekilmiş süt dişleri özel bir enzim solüsyon içine konarak çoğaltılıyor ve daha sonra -196 derecede dondurularak sıvı nitrojen tanklarında beklemeye alınıyor. Eksik doku ve organların telafisinde bu kök hücreler insanlık için büyük umutlar taşıyorlar.

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