Uzmanı çocukların günde ne kadar süt tüketmesi gerektiğini açıkladı. Dikkat çeken uyarılar geldi

Kalsiyum açısından zengin olan süt, çocuklarda büyümeyi büyük oranda destekliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü uzmanlarından Dyt. Ayça Sena Yılmaz, okul çağındaki çocukların süt tüketmesinin önemine değinerek bazı tavsiyelerde bulundu.

Çocuklarda, büyüme ve gelişmeyi desteklemek için günde 2-3 su bardağı süt tüketilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, “Kalsiyumun temel kaynağı olan sütün yetersiz alımında osteoporoz (kemik erimesi), kemik ve diş gelişiminde sıkıntılar, göz sağlığında bozulmalar, bağışıklık sisteminde zayıflama, sinir ve sindirim sisteminde düzensizliklerin ortaya çıkabilir. Çocukların süt tüketerek büyümesi, sağlığın yaşam boyu korunması için çok önemlidir” sözlerini kullandı.

“SÜT, ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR”

Yüksek nitelikli protein, yüksek oranda kalsiyum ve pek çok besleyici öğeyi içinde barındıran sütün birçok yararı bulunuyor. Çocukların fiziksel ve zeka gelişimine katkısı olan sütün, yetişkinler için de günlük yaşam niteliğinin artırılması ve sürdürülmesi adına oldukça önemli bir rolü bulunuyor. Besleyici ve çok yönlü bir gıda maddesi olan sütün, her yaştan insan sağlığı üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Yılmaz, “Özellikle kalsiyum açısından zengin olan süt, çocukların gelişimini destekler. Diş çürüklerinin önlenmesinde de olumlu bir etkisi vardır” dedi.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN BAZI BİLEŞENLER İÇERİYOR”

Sütün besin içeriği noktasında zengin bir içeriğe sahip olduğuna dikkat çeken Uzm. Dyt. Yılmaz, “Sütün temel besin maddeleri arasında; kalsiyum, fosfor, D vitamini bulunmaktadır. Besin maddeleri içerisinde özellikle kalsiyum, sütün en iyi bilinen özelliğidir. Ayrıca kemik sağlığı için de önemlidir. Bir diğer önemli olan besin maddesi ise fosfordur. Fosforda kemik gelişimini desteklemesinin yanı sıra diş sağlığı için de büyük önem arz ediyor. Özellikle çocukların gelişim döneminde bağışıklık sistemini destekleyen bazı bileşenler içermektedir. Ayrıca protein açısından zengin olan süt, sadece çocuk gelişimi için değil, birçok sağlıklı beslenme programlarında da yer almaktadır” diye konuştu.

“YETERSİZ ALIMDA KEMİK GELİŞİMİNDE SIKINTILAR OLUŞABİLİR”

Günlük tüketilecek süt miktarının bireyin yaşına, kilosuna, geçirmiş olduğu hastalığa ya da var olan hastalığına, cinsiyete ve yaşam stiline göre değişiklik gösterebileceğinin altını çizen Uzm. Dyt. Yılmaz, şunları ekledi:

“Genel olarak miktar konusuna değinecek olursak; çocuklarda, büyüme ve gelişmeyi desteklemek için günde 2-3 su bardağı süt tüketilmelidir. Ancak laktoz intoleransı olan kişiler süt tüketimi tercihi laktozsuz süt olarak değiştirilebilir. Kalsiyumun temel kaynağı olan sütün yetersiz alımında osteoporoz (kemik erimesi), kemik ve diş gelişiminde sıkıntılar, göz sağlığında bozulmalar, bağışıklık sisteminde zayıflama, sinir ve sindirim sisteminde düzensizlikler ortaya çıkabilir. Büyüme ve gelişme çağında yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazanılması, çocukların süt tüketerek büyümesi, sağlığın yaşam boyu korunması için çok önemlidir.”