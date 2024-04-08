Çocukluk arkadaşı sonu oldu

Alsancak Mimar Sinan Mahallesi 1393 Sokaktaki bir evde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre dövmecilik yapan Furkan Uzunoğlu (28) ile çocukluk arkadaşı C.G. (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine C.G., sinir krizi geçirerek çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu bıçaklayarak ağır yaraladı. Uzunoğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan olay yerinde yapılan ilk kontrolde Furkan Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Saldırgan C.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

28 yaşındaki dövmeci Furkan Uzunoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemeden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken, gözaltına alınan cinayet zanlısı C.G. ise, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.