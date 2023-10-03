Çocukluk çağı lösemiye dikkat

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özcan Bör, "Kemik iliği nakli yapılan merkez sayısı Türkiye'de oldukça fazla. Hatta Avrupa'da bile en fazla kemik iliği nakli merkezi yapılan yer Türkiye oldu." dedi.

Prof. Dr. Özcan Bör, Türkiye'de çocukluk çağı lösemi tedavisinin başarılı şekilde uygulandığını belirterek, "Kemik iliği nakli yapılan merkez sayısı Türkiye'de oldukça fazla. Hatta Avrupa'da bile en fazla kemik iliği nakli merkezi yapılan yer Türkiye oldu. Yurt dışından bile çok fazla sayıda hasta Türkiye'ye gelerek kemik iliği nakli oluyor." dedi.

Bör, 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumuna katılmak için geldiği Afyonkarahisar'da, AA muhabirine, çocuk hematoloji olarak birçok hastalık grubuyla ilgilendiklerini söyledi.

Bunların çocuk kan hastalıkları, kansızlıkları, kanama hastalıkları ve çocukluk çağı lösemileri olduğunu aktaran Bör, çocukluk çağı lösemilerinin 25 bin çocukta bir görüldüğünü, tedavi edilmezse ölümcül olabileceğini dile getirdi. Bör, tedavi yöntemlerinde bazı lösemi tiplerinde ve gruplarında yüzde 90'lara varan başarı elde ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok değil, 30 yıl önce bu başarı oranı yüzde 30'lardaydı. Başarı oranının artmasının nedenini, yetişmiş elemanların artması, hastanelerin kalitesinin iyileşmesi, bilimin, ilimin gelişmesi olarak değerlendirebiliriz. Şu anda çocukluk çağı lösemilerini tedavi eden Türkiye'de 60'ın üzerinde merkez var. Özel hastaneler, şehir hastaneleri ve üniversite hastaneleri var. Bu hastanelerde çocukluk çağı lösemileri başarılı şekilde tedavi ediliyor. Eskiye oranla çok daha iyi. Çocuk lösemilere kemoterapi veriyoruz. Tekrar eden durumlarda kemik iliği nakli yapılıyor. Kemik iliği nakli yapılan merkez sayısı da Türkiye'de oldukça fazla. Hatta Avrupa'da bile en fazla kemik iliği nakli merkezi yapılan yer Türkiye oldu. Yurt dışından bile çok fazla sayıda hasta Türkiye'ye gelerek kemik iliği nakli oluyor."

ANNE SÜTÜ EKSİKLİĞİ DEMİR EKSİKLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Çocuklarda kansızlık sorununa da değinen Bör, şöyle devam etti:

"Bu durumun çeşitli nedenleri var. Bunlardan en sık görüleni demir eksikliği. Demir eksikliğinin de olmasının nedeni anne sütünün yetersiz alınması, yetersiz beslenme. Türkiye'de yürütülen çalışma kapsamında çocuklara bir yaşına kadar ücretsiz demir ilacı verildi. Bu önlemlere rağmen hala demir eksikliği anemisini çok sık görüyoruz. Diğeri de Akdeniz anemisi. Akdeniz anemisi taşıyıcı anne ve babadan kaynaklı çocukların yüzde 25'i bu hastalığa yakalanıyor. Bu hastalara da değişik ilaçlar uygulanıyor."



