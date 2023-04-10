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  • Çocuktan 'dilini emmesini' isteyen Dalai Lama özür diledi. İşte skandal görüntüler

Çocuktan 'dilini emmesini' isteyen Dalai Lama özür diledi. İşte skandal görüntüler

Hindistan'da katıldığı bir organizasyonda kendisine sarılmak isteyen çocuğu dudağından öpen ve "dilimi em" diyen Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, özür diledi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:19
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Çocuktan 'dilini emmesini' isteyen Dalai Lama özür diledi

Çocuktan 'dilini emmesini' isteyen Dalai Lama özür diledi. İşte skandal görüntüler
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Tibet Budizmi'nin ruhani lideri Dalai Lama'nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Dalai Lama, sık sık bu tür etkinliklerde ve kameralar kayda girmeden önce de böyle masumane ve oyuncu şakalaşmalar yapabiliyor" ifadeleri kullanıldı.Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, Hindistan'da geçtiğimiz Şubat sonunda Dharamshala'daki tapınağında yapılan bir organizasyona katılmış ve yaklaşık 100 çocukla bir araya gelmişti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Organizasyona ilişkin sosyal medyada yayılan videoda bir çocuğun Dalai Lama'ya, "Size sarılabilir miyim?" diye sorduğu görülürken sonrasında yaşananlar büyük tepki çekti. Çocuğun ruhani lidere sarılıp yanağından öpmesinin ardından Dalai Lama, "Bence bir de buradan" deyip çocuğu dudağından öptü. Dalai Lama daha sonra alnını çocuğun alnına dayayıp "dilimi em" dedi.

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