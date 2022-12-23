Çoğumuz bunu yapıyoruz ama çok yanlışmış…

Maden suları, sağlık için gerekli olan ve biyokimyasal görevleri ile önem taşıyan, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt ve klor başta olmak üzere demir, mangan, bakır, iyot, çinko, florür, krom, kadmiyum gibi mineralleri içeren faydalı bir içecektir.

Maden sularının düzenli tüketimi çocukların boylarının uzamasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında, dişleri ve kemik yapılarını daha sağlam bir hale getirmekte.



Maden suyunun içerdiği kalsiyum kemik yapısının, florür ise ağız ve diş sağlığının gelişmesi içinde çok faydalıdır. Ancak olumsuz etkileri de yok değil. Kadınların osteoporoz problemleri biraz olsun hafifletilebilir, hatta adet dönemlerini daha rahat geçirmeleri sağlanabilir. Adet sancılarına iyi geldiği bilinmektedir.

Özellikle magnezyum eksikliğinin neden olduğu kardiyolojik birtakım rahatsızlıklar ve genç yaşta ölümlerin önüne de geçtiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda kalp sağlığına da iyi geldiği ortaya çıkarılmış. Maden suları, içerdiği karbondioksit gazı sebebi ile hazmı kolaylaştırdığı gibi mide bulantısını da engellemekte.



İçmenin yanı sıra dışarıdan sürme yoluyla da cildi canlandırmada ve güzelleştirmede etkili olmaktadır. Bu nedenle maden suyuyla yüz yıkanması önerilmektedir. Mide ağrılarına ve mide yanmasına da iyi gelen maden suyu ayrıca eklendiği hamur işlerine de ayrı bir lezzet katmakta.

İşte böylesine faydalı olan bir suyun tüm besin değerini yanlışlıkla yok ediyoruz. Maden suyu içerken yapılan bir alışkanlık meğer hatalıymış. Şişede tüketilen maden suyunun kapağı açıldığında herhangi bir kabarcıklaşma olmaz.

Fakat maden suyunu bardağa döktüğünüzde, içecekte bulunan Co2 gazı açığa çıkar ve köpürme meydana gelir. Bunun sebebi bardakların yeteri kadar hijyenik olmamasından kaynaklanmaktadır.



Uzmanlar maden suyunun şişeden içilmesini tavsiye ediyor, maden suyundaki yararlı gaz, bardağa aktarıldığında köpürme etkisiyle kaçabiliyor.