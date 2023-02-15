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Kabine toplantısı öncesi patronlara bu mesaj gitti. 'Çok acele saatli' koduyla gönderildi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan’ın Kabine toplantısı öncesi dernek üyelerine “Çok Acele-Saatli” ibaresiyle mesaj gönderdiğini aktardı. Mesajda, 3-4 ay içinde 4 milyon ton inşaat demirinin bulunup bulunamayacağı soruldu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:57
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'Çok acele saatli' koduyla gönderildi. Kabine toplantısı öncesi patronlara bu mesaj gitti

Kabine toplantısı öncesi patronlara bu mesaj gitti. 'Çok acele saatli' koduyla gönderildi
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BirGün yazarı Bahadır Özgür, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan’ın Kabine toplantısı öncesi dernek üyesi patronlara “Çok Acele-Saatli” ibaresiyle mesaj gönderdiğini açıkladı. 

Bahadır Özgür, paylaşımında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ile bir görüşme yapıldığını aktardı.

Söz konusu mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 15.00 (dün)civarında gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında deprem bölgesinde tahrip olan binaların yenilenmesi için ihtiyaç duyulan yaklaşık 4 milyon ton inşaat demirinin önümüzdeki 3-4 ay içerisinde yurt içinden tedarik edilmesi ve inşaat demiri fiyatlarının döviz cinsinden sabitlenip sabitlenemeyeceği konularının görüşüleceği bildirilmiş bu kapsamda derneğimiz görüşlerine başvurulmuştur. Konuya ilişkin olabilecek görüşlerinizin mümkün olan en kısa zamanda gün içerisinde derneğimize bildirilmesi rica olunur."

Özgür, söz konusu yazıyı, "Depremzede kentlerin yeniden inşasının bu iktidarın eline kalması çok ürkütücü. Anlaşılan daha neyin, nasıl yapılması gerektiğini planlamadan inşaata girişecekler. Demir çelikçilere 'acele' yazı gitmiş. 3 ay içinde 4 milyon ton inşaat demiri bulunup bulunamayacağı sorulmuş" ifadeleriyle paylaştı.

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