Çok bilen çok yanılır atasözünün anlamı nedir?

Çok bilen çok yanılır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bilgisine gereğinden gok güvenen, bilmediği konularda da konuşmaya başlayınca yanıldığını görür. O görmese bile çevresi bu eksikliği fark eder ve o kişiden soğumaya başlar. Uzaklaşır.

Dolayısıyla bilgisinin çok olduğu düşünen kişi aslında hiçbir şey bilmediğini anlar.

ÇOK BİLEN ÇOK YANILIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Sana söylemiştim çok konuşursan bir şekilde bilgisizliğin anlaşılır diye. Dinlemedin işte beni, bak sözüme geldin çok bilen çok yanılır.