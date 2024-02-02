Çok çalışmak zararlı mı

İŞTE OFİSTE ÇOK ÇALIŞMANIN SAĞLIĞA ZARARLARI

Kalp krizi ve felç riskiniz artar Haftada 55 saat ve daha fazla çalışanlar felç olma olasılığı yüzde 33 daha fazla. Haftada 40 saat çalışanlara kıyasla kalp krizi olma ihtimali yüzde 13 daha yüksek.

Alkol kullanma eğiliminiz yükselir Çalışma saatleri uzadıkça tehlikeli alkol kullanımı da çoğalıyor.

Depresyona girme şansınız yükselir Araştırmalar, uzun çalışma saatlerinin depresyon riskini yükselttiğini gösteriyor.

Uzun çalışma saatleriyle erken ölümler ilişkili Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 2014’te yaptığı araştırmada, çalışılan saatlerle “potansiyel olarak kaybedilen yıllar” arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Obezite riskiniz de artar 2012’de yapılan bir araştırmada, yoğun çalışma saatlerinin obezite riskini de yükselttiği bulundu. Çalışma saatlerinin artması, evde yemek yapmaya, egzersiz yapmaya ve uyumaya yeterli zaman bırakmayarak, obeziteye yol açan risk faktörlerini çoğaltıyor.

Spor yapma olasılığınız azalır 9.276 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada, haftada 35 saatten çok çalışan kadınların yüzde 36’sının hiçbir fiziksel aktiviteye katılmadığı görüldü.

Uzun saat çalışmak daha fazla iş bitirmenizi sağlamaz