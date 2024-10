Çok konuşulacak Vargas itirafı: Voleybol Federasyonu Başkanı açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katıldığı programda açıklamalar yaptı. Seçimde bir kez daha başkanlığa aday olan Üstündağ, kendisine gelen teklifi açıkladı.

TRT Spor’da konuşan Üstündağ, "Seçimi kazandığım takdirde, FIVB Konsey Başkanlığı teklifi edildi ve tek aday olarak. Bizde federasyonlarda şirketlerde icra kurulu çok kullanılır, orada icra yok konsey başkanlığı var” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin İtalya ile birlikte voleybolda Avrupa’nın en önemli iki ekolünden biri olduğunu belirten Üstündağ, “Şimdi size şunun garantisini verebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde final4'daki 4 takımdan %100 en az ikisi Türk olacak. %51'de üçü Türk 1 İtalyan takımı olacak” dedi.

2006 yılından bu yana voleybolun sürekli geliştiğinin altını çizen Üstündağ şunları söyledi:

"Erkeklerde tarihimizde ilk defa Olimpiyat Elemesi oynadık, VNL'e ilk kez çıktık, 2 defa üstü üste Altın Lig şampiyonu olduk. Bununla da kalmadık şu an dünyanın en genç yaş ortalamasına sahibiz. Şu an takımda oynayan 2000-2002 doğumlu 3-4 tane çocuklar var. Bakıyorum ben 2006 Federasyon başkan vekili olduğumda o çocuklar 4 yaşında. 4 yaşındaki o çocuk voleybolu bilmiyordu belki. Bugün Türkiye'nin gururu, şu an saydığım kategorilerde yarışmacı."

ÇOK KONUŞULACAK VARGAS İTİRAFI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Üstündağ yaptığı açıklamada milli takımın yıldız isimlerinden Melisa Vargas ile ilgili çok konuşulacak itirafta bulundu. Üstündağ, “Ben bu Vargas'ı çok önceden 16 yaşındayken Türkiye'de çok saygın ve elit bir kulübe getirmesini sağladık, kulübün ve hala görev yapan o dönemin antrenörü "bu daha yaşı genç, sakatlığı da var ve benim de işimi görmeyecek" dedi. Seçim öncesi olduğu için isim vermem ama bunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.