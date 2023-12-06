Çok mal haramsız çok laf yalansız olmaz atasözünün anlamı nedir?

Çok mal haramsız çok laf yalansız olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Biri kişi eğer bir işten bol bir kazanç sağladıysa ve bu kazanç olağan dışı bir miktardaysa işin içinde yasa dışı elde edilmiş bir paranın bulunduğu zamanla ortaya çıkacaktır.

Çok konuşan bir kişi ise bir zaman sonra konuşacak konu bulamayınca dikkatleri üzerinden çektirmemek için yalan söylemeye mecbur kalacaktır.

ÇOK MAL HARAMSIZ ÇOK LAF YALANSIZ OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bir anda gecekondudan villaya geçtiler. 'Nasıl oldu bu iş' diye sorduğumuzda ise çalıştık kazandık, o ihaleden çok para geldi diye ağızlarında eveleyip gevelediler. Eee, ne demişler çok mal haramsız çok laf yalansız olmuyor işte.