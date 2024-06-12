Çok satan sigara grubu zam yaptı. ÖTV zammını beklemediler

Kaynak: Haber Merkezi
Çok satan sigara grubu zam yaptı. ÖTV zammını beklemediler

Temmuz ayı ile birlikte Özel Tüketim Vergisine gelecek zamla birlikte tüm sigara fiyatlarında devasa bir artış olacak. Ancak sigara firmaları ÖTV zammı öncesi sırayla zam yapmaya başladı.

En son çok satan sigara markaları arasında bulunan JTİ grubu sigaralarına zam yaptı.

Zam açıklaması Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar her zamanki gibi paylaşımına zamlı fiyat listesi ekledi.

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Bugünden itibaren olmak üzere Winston, Camel, LD, Monte Carlo sigara paketleri ve tütünleri zamlı satılacak.

Winston Dark Blue ve Deep Blue satış fiyatı 63 lira

Winston Selender 63 lira

Winston 65 lira

Winston Slims 68 lira

Winston Xsence 70 liradan satılacak.

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YÜZDE 20'LİK ÖTV ZAMMI YOLDA

Sigara firmaları ardı ardına zam açıklarken fiyatlar burada da kalmayacak. Yılın ikinci ÖTV zam oranı Temmuz başında açıklanacak. Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerindeki fiyatları birden artıracak.

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Yüzde 20 olması beklenen ÖTV zammı ile sigara paketlerindeki zammın 30-34 lirayı bulması bekleniyor. Temmuz'dan sonra 60 liranın altında bir sigara ürünü olmayacağı söyleniyor.

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