Çok sevdiği motosikleti sonu oldu

Sakarya'nın Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Medeniyet Bulvarı'nda bir trafik kazası rapor edildi. İlk raporlara göre, 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'in yönetimindeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet, henüz plakası belirlenemeyen başka bir motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu Gençer, kontrolünü kaybederek bir otomobilin altına sürüklendi.

Olay yerine hızla intikal eden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Gençer'e ilk müdahaleyi yaparak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gençer, yaşamını yitirdi.