Çok söyleme arsız edersin aç bırakma hırsız edersin atasözünün anlamı nedir?

Çok söyleme arsız edersin aç bırakma hırsız edersin atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Çok söyleme arsız edersin aç bırakma hırsız edersin atasözünün anlamı nedir?

Çok söyleme arsız edersin aç bırakma hırsız edersin atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişiye gereğinden fazla öğüt vermek o kişinin zamanla arsız olup her öğrendiğini tekrar karşı tarafa satmasına sebep olur.

Bir çok konuda karşısındaki kişiye müdahale edenler ise zamanla fark eder ki, bir şeylerden yoksun tutulan kişi yeni arayışlara girer. Bu da karşısındaki kişiyi kısıtlayan ve birçok şeyden mahrum eden kişinin işine gelmez. Elindeki kişiyi kaçırır.

ÇOK SÖYLEME ARSIZ EDERSİN AÇ BIRAKMA HIRSIZ EDERSİN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Anneannem çocuklarımı eğitirken aklımdan hiç çıkmayan çok söyleme arsız edersin aç bırakma hırsız edersin nasihatini ederdi. Çocuğa çok söyleyince arsız ediyorsun her şeyi biliyor. Aç bırakınca da hırsızlığa yöneliyor.

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