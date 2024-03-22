Çok tartışılacak son anket çıktı. Seçimlerin kilit partisi belli oldu

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), KONDA işbirliğiyle gerçekleştirdiği Tercihleri Araştırması 2024” raporunu kamuoyuyla paylaştı.

GoFor’un 2024 Yerel Seçimleri nedeniyle yürüttüğü Kaç Genç Var? kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki 1864 gençle anket gerçekleştirildi.

Araştırma, gençlerin oy kullanma davranışları, örgütlenmeye dair tutumları, toplumsal değişime olan yaklaşımları, kimliksel değişimleri, gençliğe olan bakışları ve sosyoekonomik düzlemde karşılaştığı sorunları ele alıyor.

GENÇ SEÇMEN KARARSIZ YA DA OY KULLANMAYACAK

Araştırma sonucuna göre, gençlerin yüzde 29,7’si yerel seçimlerde kararsızken yüzde 14,1’i ise oy kullanmayacağını belirtiyor. Kararsız ve oy kullanmayı düşünmeyen gençlerin toplamı yüzde 43,8. Seçime az bir süre kalmışken gençlerin sadece yüzde 56,2’si yerel seçimde oy vereceği partiyi seçmiş durumda.

GENÇLER ARASINDA KUTUPLAŞMA BÜYÜYOR, “ATAERKİL TOPLUM YAPISI” TEPKİ TOPLUYOR

Yapılan ankette gençlerin büyük bir bölümünün LGBTİ+’lara, Suriyeli ve Afgan göçmenlere yüksek derecede mesafeli olduğu ortaya çıktı. Öte yandan gençler, cinsiyetten bağımsız olarak, kadınların siyasete katılımının önündeki en büyük engeli “Ataerkil toplum yapısı” ve “Erkek baskısı” olarak görüyor.

Gençlerin yüzde 74’ü yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak özgürlüklerin hiçbir koşulda güvenlik adına kısıtlanmaması gerektiğini savunurken, Gençlerin yüzde 52’sinin ise siyasi partilerin gençlik üzerine olan söylemlerini samimi bulmuyor.

Anket verilerine göre, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, gençlerin en büyük sorunu olarak öne çıkıyor. Bunu takiben gençler, genç intiharlarının en temel sebebini ekonomik sorunlar olarak görüyor.