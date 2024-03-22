Çok tartışılacak son anket çıktı. Seçimlerin kilit partisi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Çok tartışılacak son anket çıktı. Seçimlerin kilit partisi belli oldu
Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), KONDA işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” anketini yayımladı. Anket sonucunda çıkan kilit nokta ise kararsız genç seçmen oranı oldu. Hangi partinin kazanacağını kararsız genç seçmenler belirleyebilir.

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), KONDA işbirliğiyle gerçekleştirdiği Tercihleri Araştırması 2024” raporunu kamuoyuyla paylaştı.

GoFor’un 2024 Yerel Seçimleri nedeniyle yürüttüğü Kaç Genç Var? kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki 1864 gençle anket gerçekleştirildi.

Araştırma, gençlerin oy kullanma davranışları, örgütlenmeye dair tutumları, toplumsal değişime olan yaklaşımları, kimliksel değişimleri, gençliğe olan bakışları ve sosyoekonomik düzlemde karşılaştığı sorunları ele alıyor.

secim-oy6.jpg

GENÇ SEÇMEN KARARSIZ YA DA OY KULLANMAYACAK

Araştırma sonucuna göre, gençlerin yüzde 29,7’si yerel seçimlerde kararsızken yüzde 14,1’i ise oy kullanmayacağını belirtiyor. Kararsız ve oy kullanmayı düşünmeyen gençlerin toplamı yüzde 43,8. Seçime az bir süre kalmışken gençlerin sadece yüzde 56,2’si yerel seçimde oy vereceği partiyi seçmiş durumda.

oy2.jpg

GENÇLER ARASINDA KUTUPLAŞMA BÜYÜYOR, “ATAERKİL TOPLUM YAPISI” TEPKİ TOPLUYOR

Yapılan ankette gençlerin büyük bir bölümünün LGBTİ+’lara, Suriyeli ve Afgan göçmenlere yüksek derecede mesafeli olduğu ortaya çıktı. Öte yandan gençler, cinsiyetten bağımsız olarak, kadınların siyasete katılımının önündeki en büyük engeli “Ataerkil toplum yapısı” ve “Erkek baskısı” olarak görüyor.

Gençlerin yüzde 74’ü yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak özgürlüklerin hiçbir koşulda güvenlik adına kısıtlanmaması gerektiğini savunurken, Gençlerin yüzde 52’sinin ise siyasi partilerin gençlik üzerine olan söylemlerini samimi bulmuyor.

Anket verilerine göre, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, gençlerin en büyük sorunu olarak öne çıkıyor. Bunu takiben gençler, genç intiharlarının en temel sebebini ekonomik sorunlar olarak görüyor.

oy3.jpg

İlgili Haberler
Özgür Özel canlı yayında elindeki son anketi paylaştı! İşte İstanbul ve Ankara’daki son durum
AKP hangi şehirlerde fark yedi? 12 ilde yapılan anketten şaşırtan sonuçlar
İstanbul'un merakla beklenen anket sonucu açıklandı. Çok büyük sürpriz var
Son seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı anket yasağı gelmeden konuştu! İstanbul’da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde?
Milyonların yaşadığı şehirde seçim bitti sayılır. 3 büyükşehirin merak edilen anket sonucu açıklandı
AKP 2 seçim üst üste kazandığı büyükşehiri İYİ Parti’ye kaptırıyor! Son anketten sürpriz sonuçlar
Murat Kurum masadaki son anket sonucunu açıkladı: Üstüne koya koya gidiyoruz
CHP'ye son ankette soğuk duş. Büyükşehir belediyesini kaybedebilir
Mansur Yavaş Ankara'daki son durumu açıkladı! Son iki anket geldi dedi
Son Haberler
Süper lig'de bu sezon en çok koşan futbolcu kim? İşte herkesi şaşırtan o isim Spor
Süper lig'de bu sezon en çok koşan futbolcu kim? İşte herkesi şaşırtan o isim
Belirsizlikler çağında başarıya nasıl ulaşılır? Ekonomi
Belirsizlikler çağında başarıya nasıl ulaşılır?
İsrail'le ticaret devam edenlerin hepsi MÜSİAD üyesi çıktı. Gazze'de yanan ateşe gemi gemi odun taşıyorlar Gündem
İsrail'le ticaret devam edenlerin hepsi MÜSİAD üyesi çıktı. Gazze'de yanan ateşe gemi gemi odun taşıyorlar
İstanbul merkezli 10 ilde Sibergöz-29 operasyonu: 13 gözaltı Gündem
İstanbul merkezli 10 ilde Sibergöz-29 operasyonu: 13 gözaltı
UEFA'nın Fenerbahçe kararı taraftarları çıldırttı Spor
UEFA'nın Fenerbahçe kararı taraftarları çıldırttı
Son dakika... Lütfü Savaş'a mitingde saldırı. Konuşma yaparken aşağı atıldı Gündem
Son dakika... Lütfü Savaş'a mitingde saldırı. Konuşma yaparken aşağı atıldı