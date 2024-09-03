Çok tatlı yemek şeker hastası yapar mı? İşte uzman görüşleri...

Diyabet, özellikle tip 2 diyabet, genellikle genetik yatkınlık ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıktı. Bu faktörler arasında obezite, hareketsiz yaşam tarzı, kötü beslenme alışkanlıkları ve aşırı kalori alımı bulundu.

Dr. Michael G. Jensen, Mayo Clinic Endokrinoloji Uzmanı:

"Şekerli yiyecekler tüketmek, özellikle yüksek miktarlarda yapıldığında, vücutta insülin direncine yol açabilir. Bu, vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamamasına neden olur ve zamanla tip 2 diyabet riskini artırır."

Dr. Robert Lustig, Kaliforniya Üniversitesi Pediatri Profesörü:

"Fruktozun aşırı tüketimi, özellikle gazlı içecekler ve tatlılarda bulunan şekerin bir bileşeni olarak, karaciğer yağlanması ve insülin direncine yol açabilir, bu da tip 2 diyabetin gelişimine katkıda bulunabilir."

Framingham Kalp Çalışması: Bu uzun süreli çalışma, yüksek şeker tüketimi ile artan vücut ağırlığı arasında güçlü bir bağlantı buldu. Obezite, tip 2 diyabet için en önemli risk faktörlerinden biridir ve bu da tatlıların dolaylı olarak diyabet riskini artırabileceğini gösterdi.

Journal of the American Medical Association (JAMA) tarafından yayımlanan bir çalışma:

Bu araştırma, yüksek miktarda şekerli içecek tüketen bireylerin, insülin direncinin gelişme riskinin daha yüksek olduğunu ve bunun uzun vadede diyabete yol açabileceğini buldu.

Çok miktarda tatlı tüketmek, obezite ve insülin direncine yol açarak tip 2 diyabet riskini artırabilir. Ancak bu, genetik faktörler ve genel yaşam tarzı ile de ilişkili. Bu nedenle, şeker alımını kontrol altında tutmak, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yapmak, diyabet riskini azaltmak için önemli.

Tatlı tüketimi, birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık olabilir. Ancak, çok tatlı yemenin şeker hastalığına (diyabet) yol açıp açmadığı konusunda çeşitli görüşler ve bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. İşte bu konuda uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar:

Dr. Aydan Durak (Endokrinolog): Dr. Durak, çok fazla şeker tüketiminin doğrudan Tip 1 diyabete neden olmadığını, ancak Tip 2 diyabet riskini artırabileceğini belirtti. Tip 1 diyabet, vücudun bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırdığı bir otoimmün hastalıktır ve şeker tüketiminden kaynaklanmaz.

Ancak, yüksek şeker tüketimi obeziteye yol açabilir ve bu da Tip 2 diyabet riskini artırır.

Prof. Dr. Federica Laguzzi, şekerli içeceklerin Tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Journal of Diabetes Investigations'da yayınlanan bir araştırma, düzenli olarak şekerli içecek tüketen kişilerin Tip 2 diyabet geliştirme riskinin %26'ya kadar arttığını gösterdi.

Bu içecekler, kan şekeri seviyelerinde hızlı artışlara neden olarak insülin direncine yol açabilir.

Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, şeker oranı yüksek bir diyet, Tip 2 diyabet için önemli bir risk faktörü olan obeziteye yol açabilir.

Aşırı şeker tüketimi, özellikle hayati organları çevreleyen viseral yağ formunda kilo alımına neden olabilir. Bu tür yağ, vücudun hücrelerinin insüline daha az tepki vermesiyle sonuçlanan ve daha yüksek kan şekeri seviyelerine yol açan bir durum olan insülin direnciyle ilişkili.

Tatlı Tüketiminin Tehlikeleri:

• Obezite: Yüksek şeker içeren gıdaların aşırı tüketimi, obeziteye yol açabilir. Obezite, Tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde artırır.

• İnsülin Direnci: Aşırı şeker tüketimi, vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamamasına neden olabilir. Bu durum, yüksek kan şekeri seviyelerine ve sonunda Tip 2 diyabete yol açabilir.

• Şekerli İçecekler: Şekerli içecekler, diyabet riski açısından en endişe verici şeker kaynaklarından biridir. Bu içecekler, kan şekeri seviyelerinde hızlı artışlara neden olarak insülin direncine yol açabilir.

Önleme ve Tedavi:

Tatlı tüketimini sınırlamak, diyabet riskini azaltmada önemli bir adımdır. Şekerli içeceklerden kaçınmak ve dengeli bir beslenme düzeni benimsemek, genel sağlık açısından faydalıdır. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, diyabet riskini azaltmada etkili olabilir.