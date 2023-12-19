Çok uyumak kabus gördürür mü

Bilim adamları, 9 saatten fazla uyuyan kişilerin daha fazla kabus gördüğünü belirledi. Haber New Scientist’den geldi. Oxford Üniversitesinden Stephanie Rek ve ekibi, 846 kişi üzerinde araştırma yaptı, 9 saatten fazla uyuyan kişilerin daha fazla kabus gördüğünü ortaya çıkardı.

Çalışmada yer alan kişilere, son 2 haftada kaç defa kabus gördükleri ve kabuslarının ne kadar oranda kötü olduğu soruldu. Gönüllü deneklere ayrıca travma sonrası stres bozukluğu, boşanma, hukuki sorunlar, endişe, uyku süreleri ve aldıkları alkol oranları da sorularak yanıtları alındı.

Uykudan önce endişeye kapılmanın kabus görmeye yol açtığı belirlendi. 9 saatten fazla uyumanın da kabus görme sıklığını geliştirdiği anlaşıldı. Rek, konuya ilişkin şunları söyledi:

“ REM (hızlı göz hareketi) evresi arttığında insanlar daha sık kabus görüyor. Alkol kullananlar da da öyle. Egzersiz yapmanın kabus görmeyle doğrudan ilişkisi bulunuyor. Gecenin ikinci yarısında alınan alkol kabus görmeyi daha da sıklaştırıyor.”