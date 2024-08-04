Çöken binada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kahire Valisi İbrahim Saber'in yaptığı açıklamada El-Sahel semtindeki birbirine yakın bulunan binaların tedbir amaçlı boşaltılması talimatı verdiği, çökmenin nedenini araştırmak üzere bir mühendislik komitesi kurulduğu belirtildi.

Kahire Valiliği'nden alınan ilk bilgilere göre, çökmenin zemin kattaki bir sakinin apartmanının içindeki duvarı yıkarak yaptığı yasadışı genişleme sonucu meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin enkaz altında hayatta kalanları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.