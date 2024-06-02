Çöken binanın enkazından kurtarılan köpeğin mutluluğu kameraya yansıdı

Bu sabah 08:40 civarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir binada çökme meydana geldi.

Yapılan ilk incemeler sonucu1988 yılında inşa edilen binanın, standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı ortaya çıktı.



3 katlı binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 8 kişi de ekiplerin çalışması sonucunda sağ kurtarıldı.

Enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken ise Muhasebeci Korkut Yılmaz'ın köpeği canlı olarak çıkarıldı. Ekipler tarafından kurtarılan köpek, sevinçten yerinde duramadı. Kurtarılmanın verdiği sevinçle bir o yana bir bu yana koşan köpek, kalpleri eritti.