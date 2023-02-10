Flaş... Flaş... Çöken rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay'daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.



12 KATLI REZİDANS DEPREMDE YERLE BİR OLDU

Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. Rezidansın enkazı havadan drone ile görüntülenirken, yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü.







YIKILAN REZİDANSTA 1000 KİŞİ YAŞIYORDU

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmaların sürdüğü ifade edildi.







"CENNETTEN BİR KARE"

İnşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

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