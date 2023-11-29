Çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar başarıyla tamamlandı. İşçilerin tamamı 17 gün sonra mahsur kaldıkları yerden sağ olarak çıkarıldı. İşçiler, kurtarılmalarının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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“BU GÖREVDE YER ALAN HERKES İNANILMAZ BİR İNSANLIK VE EKİP ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ SERGİLEMİŞTİR”

Başbakan Narendra Modi yaptığı açıklamada, "Uttarakhand’daki emekçi kardeşlerimizin kurtarma operasyonunun başarısı herkesi duygulandırdı. Tünelde mahsur kalan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum, cesaretiniz ve sabrınız herkese ilham veriyor. Hepinize esenlikler ve sağlık diliyorum. Uzun bir bekleyişin ardından bu arkadaşlarımızın şimdi sevdiklerine kavuşacak olmaları büyük bir memnuniyet kaynağı. Ailelerinin bu zorlu dönemde gösterdikleri sabır ve cesaret ne kadar takdir edilse azdır. Ayrıca bu kurtarma operasyonuna katılan herkesi selamlıyorum. Onların cesareti ve kararlılığı emekçi kardeşlerimize yeni bir hayat verdi. Bu görevde yer alan herkes inanılmaz bir insanlık ve ekip çalışması örneği sergilemiştir” dedi.

Ekipler, kurtarma operasyonu tamamlanana kadar işçilere borular aracılığıyla yiyecek, su, oksijen ve ilaç göndererek, hayatta kalmalarını sağladı. Yetkililer, göçüğe neyin sebep olduğunu açıklamazken, bölgede heyelanların, depremlerin ve sellerin sık meydana geldiği biliniyor.

ÇÖKEN TÜNEL BAŞBAKAN MODİ'NİN EN İDDİALI PROJELERİNDEN BİRİNİN PARÇASI

Çökmenin yaşandığı tünel, Başbakan Modi'nin en iddialı projelerinden biri olan ve Hindular için kutsal mekanı 890 kilometrelik bir yol ağıyla birbirine bağlamayı amaçlayan 1,5 milyar dolarlık Char Dham Otoyolu’nun bir parçasıydı.

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