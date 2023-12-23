Çökertilen çetenin lüks araçları polis arabası oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Çökertilen çetenin lüks araçları polis arabası oldu
Çökertilen uyuşturucu çetesi Comanchero’nun el konulan lüks araçları, emniyette, hizmet arabası olarak kullanılacak.

Son zamanlarda kamuoyu güvenlik güçlerinin çetelere yönelik operasyonlarını konuşuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun (Komançero) çökertildiğini açıkladı. Çetenin elebaşı Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli kişi yakalandı.

Diğer yandan İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün kullandığı lüks araçlar ele geçirildi.

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre; Bakan Ali Yerlikaya, araçların artık emniyetin hizmetinde kullanılması yönünde talimat verdi.

Bunun üzerine aralarında Porsche, Ferrai ve Bentley gibi lüks markaların bulunduğu otomobillere kaplama yapılarak polis aracına çevrildi.

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