Çöküş böyle başladı. AKP iktidarı birçok şeyi birer birer ve ucuz olarak sattı

Türkiye son günlerde hiç olmadığı kadar büyük bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Ekonomik göstergeler sürekli olumsuz yönde eğilim halindeyken, geçmişte yapılan kritik hataların bugünlerin yaşanmasına neden olduğu yorumları yapılıyor.

Bu hataların başında ise hatalı özelleştirmelerin geldiği ekonomistler tarafından belirtiliyor. Çöküş ekonomisinin ise nasıl başladığına dair yorumlar Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan’ın 2003 yılında söylediği sözlere dayandırılıyor.

‘BABALAR GİBİ SATARIZ’

Dönemin Maliye Bakanı Unakıtan, o dönemde sarf ettiği sözlerde yabancıların yoğun ilgi gösterdiği Tekel'in Haziran 2003'te sigara, içki üretim birimlerinin blok olarak ihaleye çıkarılacağını söylerken, ‘‘babalar gibi satacağız’’ ifadelerini kullanmıştı.

Unakıtan, özelleştirme sürecine, "Babalar gibi satarız", "Parayı veren düdüğü çalar" gibi kavramlar eklerken, Tekel'in satışı konusunda Rekabet Kurumu'yla bir problemleri bulunmadığını kaydetmiş, "Şu anda rekabetle ilgili bir problemimiz yok. Yani blok halinde gayet rahat satarız. Babalar gibi satarız" diye konuşmuştu. Unakıtan, Likör Fabrikası'nın bulunduğu yeri uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nün almak istediğinin hatırlatması üzerine de, "Parayı veren düdüğü çalar. Varsa parası gelsin alsın" demişti.

İŞTE BABALAR GİBİ SATILAN KAMU KURUMLARI

2002’de iktidara gelen AKP’nin özelleştirdiği kamu kurumlarının listesi ise saymakla bitmiyor. Türkiye tarihinde görülmemiş özelleştirme uygulaması başlatan AKP’nin listesi ise şöyle;