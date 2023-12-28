Çöl kulüplerinin istediği Salah, Mbappe ve Jadon Sancho’nun durumu belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Çöl kulüplerinin istediği Salah, Mbappe ve Jadon Sancho’nun durumu belli oldu
Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin hırçın transfer politikaları gözleri Avrupa'nın yıldız oyuncularına çevirdi.

Kış transfer dönemi 1 Ocak'ta açılıyor!

Yaz aylarında bir dizi süperstarın Suudi Arabistan'a taşınmasının ardından, önümüzdeki haftadan itibaren çöl kulüplerinden yeni bir transfer atağı bekleniyor.

Transfer listesinde ise birçok yıldız var.

Neymar, Karim Benzema ve Sadio Mane'nin Orta Doğu macerasına yıldız futbolcular eşlik edecek mi?

İşte Arapların hedefindeki 3 yıldız ismin son durumları:

Salah:

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Al-Ittihad, Liverpool'un golcüsü Salah'a (31) yaz dönemi sonunda inanılmaz 250 milyon euroluk inanılmaz bir teklifte bulundu.

Antrenör Jürgen Klopp (56) bu teklifi reddetti. Çöl kulübünün kışın tekrar teklifte bulunması muhtemel.

Ancak Salah'ın 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor ve kulübün Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinde ona acil ihtiyacı olduğu için Liverpool muhtemelen onu şu anda serbest bırakmayacak.

Mbappe:

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Süper golcünün sözleşmesi yaz aylarında sona ereceği için PSG'nin, Kylian Mbappé (25) için yaz aylarında Al-Hilal'den gelen 300 milyon euroluk teklifi kabul ettiği söyleniyor.

Mbappé, yıllık 640 milyon euro gibi astronomik bir ücret almasına rağmen çöle taşınmayı reddetti.

Suudi kulübü kışın şansını tekrar denemek istiyor.

Ancak Mbappé'nin önümüzdeki yaz bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmeyi tercih etme ihtimali daha yüksek.

Jadon Sancho

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Jadon Sancho (23), Eylül ayında teknik direktör Erik ten Hag (53) ile yaşadığı açık tartışmanın ardından Manchester United'da A takımda kadro dışı kaldı.

Hücum oyuncusu yaza kadar kiralanabilir. BVB'nin de defalarca eski yıldızın dönüşüyle ​​ilgilendiği söylendi.

Al-Hilal'in, Neymar'ın yerine olası bir yedek oyuncu olarak Sancho'yla ilgilendiği belirtiliyor.

Çünkü Brezilyalı yıldız çapraz bağlarında yırtık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

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