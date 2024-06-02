Çöl tozu bitti çöl sıcağı başladı. Termometreler alev alacak

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yurt genelinde sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında artış gösterecek. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamile ve yaşlı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Yarın İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Ankara'da 32, İzmir'de 34 derece olacak

Yarın yurtta sadece Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki artış ise 8 dereceyi bulacak.

MARMARA'DA HAVA DURUMU

Marmara'da hava bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinde Trakya ve bölgenin güneydoğusu parçalı bulutlu olacak.

EDİRNE 19°C, 36°C

Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 23°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 34°C

KOCAELİ 22°C, 35°C

Az bulutlu

EGE'DE HAVA DURUMU

Az bulutlu, yarın öğle saatleri ile birlikte iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu. .

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ'DE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 33°C

Az bulutlu

HATAY 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU'DA HAVA DURUMU

ANKARA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS 10°C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

BOLU 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON 18°C, 24°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

ERZURUM 6°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık