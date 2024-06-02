Çöl tozu bitti çöl sıcağı başladı. Termometreler alev alacak

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yurt genelinde sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında artış gösterecek. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamile ve yaşlı vatandaşlara uyarı yapıldı.
Yarın İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Ankara'da 32, İzmir'de 34 derece olacak
Yarın yurtta sadece Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki artış ise 8 dereceyi bulacak.
MARMARA'DA HAVA DURUMU
Marmara'da hava bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinde Trakya ve bölgenin güneydoğusu parçalı bulutlu olacak.
EDİRNE 19°C, 36°C
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 23°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 34°C
KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu
EGE'DE HAVA DURUMU
Az bulutlu, yarın öğle saatleri ile birlikte iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu. .
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ'DE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 33°C
Az bulutlu
HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU'DA HAVA DURUMU
ANKARA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS 10°C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU
BOLU 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 32°C
Az bulutlu
TRABZON 18°C, 24°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU
ERZURUM 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık