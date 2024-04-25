Çöl tozu bulutu İzmir'de etkisini sürdürüyor

Kaynak: İHA
Çöl tozu bulutu İzmir'de etkisini sürdürüyor
Kuzey Afrika’dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu bulutu, İzmir’de gece saatlerinde de etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından, Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu İzmir’de etkisini gece saatlerinde de sürdürdü.

Çöl tozu bulutu gökyüzünü kaplarken, görüş mesafesinde de azalma yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre merkez ilçelerden Konak’ta hava kalitesi değeri ‘iyi’ olarak ölçüldü.

Hava kalitesi; Karabağlar, Karşıya Bayraklı, Balçova, Bornova ve Buca ilçelerinde ise ‘orta’ derece olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, kenti etkisi altına alan çöl tozu bulutu havadan da görüntülendi.

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